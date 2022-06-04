Рим, 4 июня 2022, 16:23 — REGNUM Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поставил под сомнение ведущую роль Запада в мире. Об этом он заявил в интервью изданию Il Giornale.
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Он также отметил, что политическое и военное единство Европы вызвано неизбежной необходимостью, а не сформировано по желанию.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-премьер Италии также заявил о том, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. Такое положение дел он назвал тревожным.