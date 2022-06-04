Рим, 4 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поставил под сомнение ведущую роль Запада в мире. Об этом он заявил в интервью изданию Il Giornale.

European People's Party Сильвио Берлускони

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«Запад из-за отсутствия авторитетного руководства в последние годы и в настоящее время, а также из-за неуверенности в себе, в своих идеях, в своей системе ценностей не смог создать ни системы союзов, ни привлекательной политической и экономической модели, сравнимой с Шёлковым путём Китая», — подчеркнул Берлускони.

Он также отметил, что политическое и военное единство Европы вызвано неизбежной необходимостью, а не сформировано по желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-премьер Италии также заявил о том, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. Такое положение дел он назвал тревожным.