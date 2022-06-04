Гуйян, Китай, , 16:16 — REGNUM Машинист скоростного поезда «Хэсе», который 4 июня сошёл с рельсов на юге Китая, применил экстренное торможение, но предотвратить железнодорожную катастрофу не удалось. Об этом сообщает корпорация China Railway.

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Скоростной пассажирский поезд D2809 следовал из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун. Перед въездом на станцию «Жунцзян» состав врезался в сошедший на пути сель. С рельсов сошли два вагона. Ещё один вагон частично вынесло на платформу станции.

Машинист поезда погиб. Ранения получили восемь человек. Из поезда эвакуировали 136 пассажиров и работников.

Анализ бортовых данных показал, что дежурный машинист заметил препятствие на железной дороге, когда состав проезжал тоннель перед въездом на станцию ​​«Жунцзян». После применения экстренного торможения поезд проехал более 900 метров.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий железнодорожной аварии.