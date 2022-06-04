Стали известны подробности крушения поезда в Китае
Гуйян, Китай, 4 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Машинист скоростного поезда «Хэсе», который 4 июня сошёл с рельсов на юге Китая, применил экстренное торможение, но предотвратить железнодорожную катастрофу не удалось. Об этом сообщает корпорация China Railway.
Скоростной пассажирский поезд D2809 следовал из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун. Перед въездом на станцию «Жунцзян» состав врезался в сошедший на пути сель. С рельсов сошли два вагона. Ещё один вагон частично вынесло на платформу станции.
Машинист поезда погиб. Ранения получили восемь человек. Из поезда эвакуировали 136 пассажиров и работников.
Анализ бортовых данных показал, что дежурный машинист заметил препятствие на железной дороге, когда состав проезжал тоннель перед въездом на станцию «Жунцзян». После применения экстренного торможения поезд проехал более 900 метров.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий железнодорожной аварии.