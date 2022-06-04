Ереван, , 16:16 — REGNUM Сегодня, 4 июня, в Ереване на «Республиканском стадионе» сборная Армении по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Армения: Давид Юрченко, Арман Оганесян, Вараздат Ароян, Грайр Мкоян, Оганес Амбарцумян, Артак Григоян, Хорен Байрамян, Эдуад Сперцян, Тигран Барсегян, Камо Оганесян, Ваан Бичахчян.

Ирландия: Кьювин Келлехэр, Шеймус Коулман, Шейн Даффи, Натан Коллинс, Джон Иган, Энда Стивенс, Джон Каллен, Джеф Хендрик, Каллум Робинсон, Трой Парротт, Чидозие Огбене.

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ассистенты главного судьи — Раду Гингуляк и Мирча Григориу.