Донецк, 4 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 снарядов.