Святогорск, , 16:09 — REGNUM Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР загорелся в результате обстрела украинскими боевиками. Причиной пожара стали зажигательные боеприпасы, выпущенные из пулемёта, сообщило министерство обороны РФ.

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«4 июня, при отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил России, находящиеся возле Святогорска, не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают Святогорский историко-архитектурный заповедник.

Как сообщало ИА REGNUM, пламя полностью охватило главный храм Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры 4 июня в результате военных действий. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.