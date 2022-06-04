Оренбург, 4 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель лишился денег при попытке найти работу. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Установлено, что он разместил анкету в интернете и затем получил сообщение с адреса известного в городе предприятия. Условием для трудоустройства назвали прохождение учебных курсов. За это потребовали 10,9 тыс. рублей.

Гражданин оплатил два курса, но в итоге не дождался результата и потребовал возврата денег. Но ему ответили, что он стал жертвой мошенников.