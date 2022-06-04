Нью-Дели, 4 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Индии не менее восьми человек погибли при взрыве на химическом предприятии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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ЧП произошло в округе Хапур штата Уттар-Прадеш. На химическом предприятии за взрывом последовал пожар. Внутри горящего здания могут находиться люди.

Издание Hindustan Times информирует о том, что ранения получили не менее 20 человек. На месте взрыва работают пожарные и спасатели.