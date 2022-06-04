Донецк, , 16:01 — REGNUM Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:55 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР.