Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует заключить с компанией SpaceX контракт на пять дополнительных пилотируемых миссий к Международной космической станции. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на уведомление о закупках NASA.

SpaceX Crew Dragon NASA Kennedy

В уведомлении NASA говорится, что закупка дополнительных миссий потребовалась по ряду причин, включая задержки в разработке и сертификации пилотируемого корабля Boeing CST-100 Starliner. Дополнительные миссии должны быть включены в контракт, действующий до конца 2030 года.

Первоначальный контракт включал шесть миссий кораблей Crew Dragon компании SpaceX и столько же для кораблей Starliner компании Boeing. Компания SpaceX уже провела четыре запуска пилотируемых миссий, тогда как Boeing только заканчивает сертификацию собственного корабля.

Первый полёт корабля Starliner в беспилотном режиме состоялся в конце 2019 года. Тогда корабль не смог достичь МКС и вернулся на Землю без стыковки со станцией.

Повторные испытания состоялись только в мае 2022 года. В Boeing рассчитывают провести испытательный полёт с экипажем на борту в конце текущего года.

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