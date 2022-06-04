Барнаул, , 15:59 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 4 июня, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (269 030 человек, +63 за последние сутки) выздоровели 259 538 человек (+75 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8650 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки скончались два пациента. Проходят лечение 842 (-13 за сутки). Число тестирований сократилось с 5618 до 4756 (на 862 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 921 (+4 за сутки) и 218 643 (+56 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 63 (-1 за сутки). Из них 19 подключены к аппарату ИВЛ (-2 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 146 зараженных коронавирусом среди детей (+19 за сутки).

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