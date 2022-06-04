Уфа, 4 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Срок аренды узбекского полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Остона Урунова с командой «Уфа» завершился. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба команды из Уфы.

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«Благодарим Остона за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!», — говорится в сообщении клуба.

Также уточняется, что 21-летний футболист сыграл в составе «Уфы» на правах аренды в 17 матчах.

Отметим, Остон Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в 2020 году, а в феврале 2021 года вернулся в уфимский клуб на правах аренды. При этом он сыграл в составе красно-белых в девяти матчах и отличился в них одним голом, а также отдал один голевой пас в 37 в общей сложности матчах в составе «Уфы».