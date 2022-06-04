Вашингтон, 4 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Средние цены на бензин в США 4 июня установили новый исторический рекорд, поднявшись до $4,76 за один галлон (3,785 литра). Об этом 4 июня сообщает телеканал NBC News.

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Уточняется, что цена топлива в Соединённых Штатах за неделю выросла на 16 центов и на $1,34 с начала 2022 года.

При этом отмечается, что, как считают многие эксперты, цена в $5 или $5,2 за галлон станет «болевой точкой», при которой жители США резко сократят езду на автомобилях и, может быть, даже начнут отменять семейные отпуска.

«И эта болевая точка уже близко: целых пять штатов преодолели отметку в $5, в Калифорнии средняя цена по штату — $6,24», — отметил ведущий телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне цены на бензин в США также в очередной раз повысились до исторического максимума, достигнув отметки $4,715 за один галлон (3,785 литра).