Турин, Италия, 4 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. 27-летний центральный полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции по футболу Адриен может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Как сообщает журналист Николо Скира, на хавбэка претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Liondartois Адриен Рабьо в составе «ПСЖ»

По информации источника, «Ювентус» может получить 15 миллионов евро за трансфер французского полузащитника. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Рабьо в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Адриен Рабьо принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.