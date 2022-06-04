В ФРГ появилась реклама KFC, в которой украинок приглашают в постель
Берлин, 4 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Наружная реклама американской сети ресторанов быстрого питания KFC, в которой беженок с Украины приглашают в постель, появилась в Германии. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.
Дарья Драй ИА REGNUM
Ресторан KFC на Невском проспекте в Петербурге
На новом рекламном банере KFC ресторатор и основатель компании Kentucky Fried Chicken полковник Сандерс, лицо которого является логотипом компании, смотрит из-под одеяла.
«Цып с Украины очень ждут в Германии», — гласит надпись на рекламном объявлении. Кроме того, на нем нанесен логотип одного из сервисов бронирования отелей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее за роспуск Европейского союза и создание его снова, но уже без Польши и Венгрии, высказался бывший президент Польши Лех Валенса.