Берлин, 4 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Наружная реклама американской сети ресторанов быстрого питания KFC, в которой беженок с Украины приглашают в постель, появилась в Германии. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан KFC на Невском проспекте в Петербурге

На новом рекламном банере KFC ресторатор и основатель компании Kentucky Fried Chicken полковник Сандерс, лицо которого является логотипом компании, смотрит из-под одеяла.

«Цып с Украины очень ждут в Германии», — гласит надпись на рекламном объявлении. Кроме того, на нем нанесен логотип одного из сервисов бронирования отелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за роспуск Европейского союза и создание его снова, но уже без Польши и Венгрии, высказался бывший президент Польши Лех Валенса.