4 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что городской совет города Конотопа Сумской области запретил включать российскую музыку в публичных местах.

Мирослава Романенко, , 17:03 — REGNUM Городской совет города Конотопа Сумской области запретил включать российскую музыку в публичных местах. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил глава города Артем Семенихин. Так, отныне запрещается включать российские песни в общественном транспорте, магазинах, на рынке, в кафе, ресторанах и других общественных местах.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент) 1510

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Недолго осталось! Скоро взахлёб будете слушать!» — отреагировала Светлана.

«Что ж они слушать-то будут? Верку Сердючку если только», — смеется Natalya.

«Это от бессилия», — добавила Светлана.

«Да, теперь люди тихо будут песни русские слушать, чтобы не иметь лишних неприятностей с законом…» — пишет Виктор М.

«Я настоятельно рекомендую запретить смотреть на Восток! Там Россия ведь!» — с сарказмом написал Семен.

«Не уничтожите вы всё, что связано с Россией. Все годы старались искоренить русский язык, но однако все говорят на русском. Ну как же так?» — задалась вопросом Наталья Ш.

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«Под американскую дудку легче подыхать», — отреагировал Александр.

«Больше же никак русских не победить!» — иронизирует Елена.

«Ещё раз доказывает, что хоть и Сумы рядом с границей России, но ведут себя как западэнцы (жители западной Украины — М. Р.)», — пишет «Проходила мимо».

«Да запрещайте сколько угодно! Историю не перепишите и не вычеркнете. Запад стремится убить в наших народах то, что связывает веками. И только тупой не может этого понять. Разделить, уничтожить по одному — цель Запада…» — добавила Джули.

«Проще простого запретить музыку, фильмы, язык и т.п. Никто ведь не осмелится открыть рот по поводу демократии, прав человека и остальной «чуши», а то сразу получит клеймо «сепара» (сепаратиста — М. Р.) или «любителя русского мира». А [российский] газ с 2014 года до сих пор продолжаем закупать и запретить его дурных нет, ибо начнется настоящий коллапс», — отреагировал Азамат Б.

«Ну да, забот в стране больше нет помимо песен российских», — смеется Олег П.

«Запретный плод сладок. Говорила на русском, слушала русские песни, смотрю российские фильмы и буду. Тупоголовые не понимают, что запретами не сформируешь любовь к украинскому языку…» — подытожила Svet Lana.

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