Санкт-Петербург, 4 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали известного японского шеф-повара, который истязал четырех детей своей жены, сообщили 5 июня ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Насилие

В полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга с заявлением на своего 52-летнего мужа обратилась 39-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ее супруг, с которым она состоит в браке пять лет, применял насилие к четырем ее детям 13-16 лет. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

«Ранее, жалоб и заявлений на задержанного в полицию не поступало. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — добавили в Главке.

В свою очередь в прокуратуре Петербурга отметили, что взяли расследование уголовного дела под контроль.

Как рассказал ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, подозреваемым в уголовном деле стал 52-летий уроженец Японии, работающий шеф-поваром в одной из крупных гостиниц города. На протяжении пяти лет он применял насилие к детям своей супруги, особенно он измывался над старшим сыном. По словам мальчика, отчим длительное время избивал его, а когда ребенок все же решился об этом рассказать матери в 2018 году, и женщина, попыталась остановить супруга, тот начал измываться над всеми членами семьи.

По словам потерпевших, отчим заставлял по восемь часов стоять всех детей на коленях с поднятыми руками над головой и смотреть в одну точку. В случае, если кто-то из них менял позу, мужчина прибавлял еще по два часа к пытке. Также во время истязания он запрещал детям отлучаться в туалет и в любой момент мог избить. Помимо этого, отчим пытался задушить старшего из детей, в том числе его же руками.

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, мужчина неоднократно угрожал расправой и убийством старшего сына жены. По словам отчима, пояснил источник ИА REGNUM, подросток, как только достигнет совершеннолетия, мог стать солдатом российской армии. Поэтому, чтобы не допустить этого, он предлагал его выбросить с балкона или задушить.

«Мужчина требовал от детей называть себя папой, если же они этого не делали, он их избивал, — рассказал источник. — Также он заставил перевести несовершеннолетних на домашнее обучение и самостоятельно лечить, чтобы не было «лишних вопросов».