Новосибирск, , 15:18 — REGNUM Для Венгеровской Центральной районной больницы закупили новейшие эндоскопы. Оборудование обошлось в 24,5 млн рублей, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Для Венгеровской больницы закупили эндоскопы zdrav. nso.ru

«До этого у нас была старая эндоскопическая аппаратура, по два-три раза ремонтированная. У меня большая амортизация, эндоскопист очень хорошо работает», — отметил главный врач больницы Сергей Белоусов.

Для медицинского учреждения также приобретены стойки, мониторы, шкафы для хранения обработанных эндоскопов.