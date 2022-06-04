Новосибирск, 4 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Для Венгеровской Центральной районной больницы закупили новейшие эндоскопы. Оборудование обошлось в 24,5 млн рублей, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

zdrav. nso.ru Для Венгеровской больницы закупили эндоскопы

«До этого у нас была старая эндоскопическая аппаратура, по два-три раза ремонтированная. У меня большая амортизация, эндоскопист очень хорошо работает», — отметил главный врач больницы Сергей Белоусов.

Для медицинского учреждения также приобретены стойки, мониторы, шкафы для хранения обработанных эндоскопов.