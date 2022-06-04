Варшава, , 15:16 — REGNUM За роспуск Европейского союза и создание его снова, но уже без Польши и Венгрии, высказался бывший президент Польши Лех Валенса 4 июня в интервью изданию Interia.

Лех Валенса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение. Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — сказал он.

При этом Валенса отметил, что суть его идеи заключается в том, чтобы Польша при новом вхождении в ЕС кроме прав согласилась бы и с обязанностями, «чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».

Отметим, 1 июня ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии польской экономики на общую сумму свыше $35 млрд и такое решение был принято, несмотря на претензии ЕС к Варшаве по поводу соблюдения норм верховенства права. Как отмечают СМИ, на это повлияла позиция Варшавы по конфликту на Украине.