Варшава, 4 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. За роспуск Европейского союза и создание его снова, но уже без Польши и Венгрии, высказался бывший президент Польши Лех Валенса 4 июня в интервью изданию Interia.

Иван Шилов ИА REGNUM Лех Валенса

«Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение. Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — сказал он.

При этом Валенса отметил, что суть его идеи заключается в том, чтобы Польша при новом вхождении в ЕС, кроме прав, согласилась бы и с обязанностями, «чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».

Отметим, 1 июня ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии польской экономики на общую сумму свыше $35 млрд и такое решение было принято, несмотря на претензии ЕС к Варшаве по поводу соблюдения норм верховенства права. Как отмечают СМИ, на это повлияла позиция Варшавы по конфликту на Украине.