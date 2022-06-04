Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов в 2022 году сократятся на 3% в сравнении с предыдущим годом. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на прогноз компании Counterpoint Research.

Смартфоны DariuszSankowski

В 2021 году производители смартфонов во всём мире отгрузили 1,39 млрд устройств. Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что в 2022 году объёмы продаж сократятся до 1,36 млрд. В 2021 году продажи смартфонов выросли на 4% в сравнении с предыдущим годом.

Падение продаж объясняется замедлением экономики Китая и проблемами в цепочке поставок из-за новых ограничений в КНР в связи с пандемией COVID-19. Также негативное влияние на рынок окажет дестабилизация экономики из-за антироссийских санкций и ответных мер правительства РФ.

В апреле 2022 года финансовый директор Apple Лука Маэстри завил, что во втором квартале выручка американской компании сократится до $8 млрд из-за эпидемиологических ограничений в Китае и глобальной нехватки чипов.

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