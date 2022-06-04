Уфа, 4 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. 21-летний атакующий полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов вернулся в московский «Спартак» после аренды в «Уфе». Об этом 4 июня сообщила пресс-служба уфимского клуба.

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В прошедшем сезоне Остон Урунов, выступая за «Уфу» на правах аренды, принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле узбекский полузащитник провел 964 минуты.

Остон Урунов выступает за «Спартак» с 5 августа 2020 года после перехода из «Уфы» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.