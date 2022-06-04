Бухарест, , 15:05 — REGNUM В результате спецоперации пограничной полиции Румынии в районе КПП «Джурджу» на румынско-болгарской границе были задержаны 5 нелегальных иммигрантов. Об этом 4 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Согласно официальной информации, нелегалы прятались в грузовом отсеке автомобиля, перевозившего домашнюю птицу из Турции в Венгрию. Все иммигранты оказались гражданами Сирии в возрасте от 19-ти до 25-ти лет. Как установило следствие, владелец автомобиля — гражданин Румынии, пообещал доставить их в Австрию и Германию.

Ведется следствие. Задержанные граждане доставлены в центр временного содержания беженцев.