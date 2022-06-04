Екатеринбург, 4 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 60-летняя женщина перевела телефонным мошенникам почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Телефонный мошенник

Гражданка обратилась в полицию 30 мая. По её словам, неизвестные похитили у неё 3,966 млн рублей. Оказалось, что 23 мая ей позвонила некая девушка якобы из банка и сообщила о попытке снятия денег с её карты. Мошенники убедили её взять кредиты и перевести деньги на «безопасные счета».

Только через несколько дней гражданка поняла свою ошибку. Также она вспомнила о подобных случаях обмана людей мошенниками.