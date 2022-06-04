Новосибирск, 4 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 июня, за прошедшие сутки зарегистрировано 2044 обращения из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Отметим, что по данным на 3 июня за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2297 обращений.

При этом в Новосибирской области сделано уже 4 564 817 тестов на коронавирус.

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