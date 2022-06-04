Брянск, 4 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Поселок Случевск Погарского района Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом 4 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение», — написал он в своем сообщении.

Также Богомаз уточнил, что в данный момент раненый уже доставлен в Погарскую центральную районную больницу, где ему оказали всестороннюю медицинскую помощь.

Кроме того, отмечается, что на месте происшествия в настоящее время работают все оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее редактор — основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен написал, что США не собираются вступать в войну с Россией из-за Украины, независимость которой не является для Вашингтона жизненно важным интересом.