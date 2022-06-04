Москва, , 14:59 — REGNUM Айрик Ервандян, подозреваемый в убийстве в центре Москвы бизнесмена Оганеса Камаряна, арестован на два месяца, передает Telegram-канал 112.

Камаряна застрелили на Комсомольском проспекте 3 июня, когда он вышел из ресторана. Следствие задержало 24-летнего Ервандяна. На допросе он отказался назвать имя заказчика убийства.

Основной версией в деле является кровная месть. Ервандян оказался братом телохранителя, убитого в 2021 г. в Армении во время покушения на бизнесмена Рафаэля Мардояна.