Новосибирск, , 14:57 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 июня, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 703 пациента, в том числе три ребенка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 54 новых носителя коронавируса. За это же время 63 человека выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 19 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 258 763 случая заражения коронавирусом, 252 156 пациентов выздоровели, умер 5671 человек.