Новосибирск, 4 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 июня, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 703 пациента, в том числе три ребенка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 54 новых носителя коронавируса. За это же время 63 человека выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 19 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 258 763 случая заражения коронавирусом, 252 156 пациентов выздоровели, умер 5671 человек.