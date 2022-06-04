Москва, , 14:56 — REGNUM Правительство РФ одобрило выделение средств Минстрою на реализацию проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом 4 июня сообщается на сайте правительства.

Туризм. Башкирия

«Одобрить направление бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину ФР на реализацию мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», Минстрою РФ для предоставления в 2022—2024 гг. из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ в размере 3 427 710 500 рублей, в 2023 г. — 10 604 534 900 рублей, в 2024 г. — 10 174 621 400 рублей и утвердить распределение указанных субсидий», — отмечается в сообщении.

Финансовое обеспечение проекта происходит в целях развития туристских кластеров и создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках госпрограммы «Развитие туризма».