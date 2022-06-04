Мюнхен, Германия, 4 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий сборной Германии по футболу Серж Гнабри отверг контрактное предложение мюнхенской «Баварии», однако готов выступать за команду в следующем сезоне. Об этом 4 июня сообщил журналист Керри Хау.

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что Сержа Гнабри готовы подписать мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость немецкого нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Серж Гнабри выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из «Вердера» из Бремена за 8 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Серж Гнабри, сыграв в 34-х матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, набрал 19 (14+5) очков по системе гол+пас, не получив при этом ни одной желтой или красной карточки.