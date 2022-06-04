Вашингтон, , 14:50 — REGNUM США не собираются вступать в войну с Россией из-за Украины, независимость которой не является для Вашингтона жизненно важным интересом. Об этом 4 июня написал в своей статье редактор — основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для США императивом является сдерживание конфликта, а не расширение, и чтобы мы не были втянуты в более широкую войну с Россией. Ибо независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины, хотя и отстаиваемые США, не являются жизненно важными интересами страны. Ни один из них не оправдывает войну с Россией, которая может поставить под угрозу безопасность, а в случае ее эскалации до ядерного оружия, и само существование нашей страны», — написал он в своем материале.

Также Бьюкенен отметил, что Вашингтон с момента начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины не стал направлять киевскому режиму войска и устанавливать бесполетную зону над территорией этой страны.

«Эти решения свидетельствуют об ограниченности обязательств США по отношению к Украине, а также о нашем нежелании идти на серьезный риск ради Киева», — добавил автор статьи.

Кроме того, он высказал мнение, что в будущем раскол поддерживающей киевский режим коалиции увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что на сегодняшний день в США все чаще говорят на тему о том, что победа киевского режима в конфликте с Россией невозможна.