Бирмингем, Великобритания, 4 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. 4 июня было объявлено, что футбольный клуб «Астон Вилла» из Бирмингема выкупил 32-летнего голкипера «Ромы» и сборной Швеции Робина Ульсена. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Андрей Пронин ИА REGNUM Робин Ульсен

Соглашение Робина Ульсена с «Астон Виллой» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Робин Ульсен, выступая за «Астон Виллу» на правах аренды, принял участие лишь в одном матче с «Манчестер Сити», в котором пропустил три мяча, сделав тем самым «горожан» чемпионами АПЛ.

Робин Ульсен выступал за «Рому» с 24 июля 2018 года после перехода из «Копенгагена» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость шведского вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.