Лондон, 4 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» требует у миланского «Интера» 20 миллионов евро за годичную аренду 29-летнего таранного центрфорварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом 4 июня сообщило издание The Telegraph.

Fifa.com Ромелу Лукаку

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» планирует в грядущее летнее трансферное окно вернуть Лукаку, который ранее выступал за итальянский клуб в период с 2019 по 2021 годы. «Челси» выкупил бельгийца у «Интера» 12 августа 2021 года за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых один был забит ударом с одиннадцатиметровой отметки. В раках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бельгийца два гола в шести встречах.