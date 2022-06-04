Мюнхен, Германия, 4 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски согласовал с каталонской «Барселоной» условия трехлетнего контракта.

Football.ua Роберт Левандовски

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски заявил о своем намерении покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно, чтобы продолжить карьеру в «Барселоне» под руководством Хави.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие в 34-х турах чемпионата, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.