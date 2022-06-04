Ханты-Мансийск, 4 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Югре с июня повышаются зарплаты бюджетникам на 6%. Данное решение было принято на заседании правительства ХМАО 3 июня 2022 года.

Флаг Югры

В постановлении указывается, что при принятии решения об увеличении фонда труда сотрудникам госучреждений правительство ХМАО учитывалась позиция Общественного совета при департаменте труда и занятости. Органам местного самоуправления рекомендуется также поднять зарплаты сотрудникам на 6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре индексация зарплат бюджетников, не попадающих под майские указы президента России Владимира Путина уже производилась на 4% с апреля 2022 года.