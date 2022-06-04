Москва, , 14:38 — REGNUM Главный скаут «Венеции» Александр Мента прокомментировал будущее 23-летнего полузащитника московского ЦСКА и сборной Исландии Арнора Сигурдссона в составе итальянского клуба.

Герасимов против Сигурдссона Алексей Колчин. © ИА REGNUM

«Будем ли мы стараться приобрести Сигурдссона по окончании аренды? Нет. Арнор точно вернется в ЦСКА», — цитирует Менту издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Арнор Сигурдссон, выступая за «Венецию» на правах аренды, принял участие в одиннадцати матчах за итальянский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле исландский полузащитник провел 325 минут.

Сигурдссон выступает за ЦСКА с 31 августа 2018 года после перехода из шведского клуба «Норрчепинг» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.