Москва, , 14:36 — REGNUM О проблемах граждан России при оформлении ими электронного разрешения на въезд в Мексику сообщило в Мехико мексиканское посольство в России и в данный момент власти латиноамериканской страны решают этот вопрос. Об этом 4 июня сообщили в посольстве Мексики в Москве.

Мексика Barney Moss

«Посольство Мексики знает об этой проблеме, но сайтом занимается не посольство, а наши миграционные власти. Мы сообщили в Мексику об этой проблеме, там стараются решить этот вопрос», — приводит сообщение мексиканской дипмиссии РИА Новости.

Отметим, ранее стало известно, что пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте мексиканского посольства в Москве российские граждане получают отказ в оказании этой услуги, который приходит на украинском языке.