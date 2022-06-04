Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Приемлемый путь к компромиссу пытаются отыскать в данный момент страны Запада, которые осознали, что антироссийские санкции и попытки изолировать Россию не достигли нужного эффекта. Об этом 4 июня написал Уильям Молони в статье для The Hill.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — написал он в своей статье.

Также Молони указал, что США не удалось сплотить весь мир против и только 65 стран из 195 согласились поддержать антироссийские санкции, в то время, как такие мощные стран, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия не стали принимать участия в американской экономической войне.

«Все это говорит о том, что не Россия — самая изолированная сверхдержава мира, а, возможно, сами Соединенные Штаты», — добавил обозреватель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN сообщил, что приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Москву можно назвать дипломатической победой президента России Владимира Путина.