Киев, , 14:24 — REGNUM Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попросил главу минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт передать Киеву подводные лодки.

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«Не исключаю получения от ФРГ подводных лодок, так как мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», — приводится его слова на сайте Верховной рады.

Данное сотрудничество будет «выгодным для всех сторон», считает он.

Ранее Стефанчук призвал власти ФРГ поставить Киеву современные тяжелые вооружения — в том числе танки Leopard и БМП Marder.