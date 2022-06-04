Киев, 4 июня 2022, 14:24 — REGNUM Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попросил главу минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт передать Киеву подводные лодки.
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«Не исключаю получения от ФРГ подводных лодок, так как мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», — приводится его слова на сайте Верховной рады.
Данное сотрудничество будет «выгодным для всех сторон», считает он.
Ранее Стефанчук призвал власти ФРГ поставить Киеву современные тяжелые вооружения — в том числе танки Leopard и БМП Marder.