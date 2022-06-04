Донецк, , 14:19 — REGNUM ВСУ выпустили по Гольмовскому снаряды калибра 122 мм. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:00 — н.п. Металлист (укр. Травневое) — н.п. Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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