Мадрид, , 14:18 — REGNUM 25-летний французский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле планирует продлить с «сине-гранатовыми» контракт на улучшенных для себя условиях. Об этом 4 июня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Усман Дембеле принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами, став тем самым лучшим ассистентом.

Текущее соглашение Усмана Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня. В летнее трансферное окно француз может покинуть каталонский клуб на правах свободного агента.

Усман Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии». «Сине-гранатовые» заплатили «шмелям» 140 миллионов евро за трансфер футболиста.