4 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Киев заблокировал банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения жителей региона.

Оксана Переможенко, , 14:27 — REGNUM Киевский режим заблокировал банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения жителей региона. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина всё сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках…» — сказал он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что подобным образом киевский режим поступал и в российском Крыму. В целом люди раскритиковали действия киевского режима.

«Единая страна, единый народ…» — с сарказмом написал Андрей, напомнив лозунг о «единой стране», который использует украинская пропаганда.

«Бандеровцам воровать не привыкать! На преступлениях построена вся система бандеровской Украины!» — пишет Владимирович.

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«Это они так готовятся «возвращать» Херсон, всё больше его передавая под юрисдикцию РФ?» — недоумевает bbbb.

«Так было и с Крымом», — отметила Эльвира.

«Ничего нового, мы в 2014 году то же самое в Крыму пережили… Зато кредиты людям можно не платить», — также добавил Алексей.

«Так обкатанная практика, вы что! Они так Крым «возвращали», знают, что делают», — отреагировала Дарья.

«У Зеленского учителя же из США и ЕС — известные грабители», — написал один из участников обсуждения.

«Да… Воровать у народа — дно!» — пишет 45 757.

«Лишь бы украсть. Вот гнилые людишки…» — не выдержала Ирина Владимировна.

«Воры, что с них взять?» — добавила Ангелина.

«Все как и в Крыму было в 2014 году. Сначала мобильная связь и почти сразу банки закрылись, заблокировали карты и в одну ночь свалили на Украину. Правда, одно отличие есть: в Крыму они и личные банковские ячейки вывезли», — отреагировал Sergio.

«Украина всё для своих граждан делает. Бандера их герой», — с сарказмом комментирует один из участников обсуждения.

«Воровство — политика режима в Киеве», — отметил Эдгар Д.

«На Донбассе то же самое было в 2014 году. Счета заблокированы, а сотрудники банка звонят и угрожают. Депозиты не отдадим, а кредиты оплатите», — написала Инна.

«Короче говоря, ограбили «свое» население», — прокомментировал Егорыч.

«Так они этим регулярно занимаются. Украина, как и Молдавия, живет за счёт гастарбайтеров, привозящих деньги на Украину. Официально только 12 млрд долларов. Эти деньги изымаются через тарифы на ЖКХ», — ответил Егорычу Alexey V.

«Как нагадить — тут Украина в первых рядах», — добавил Тимур М.