Оксана Переможенко, 4 июня 2022, 14:27 — REGNUM Киевский режим заблокировал банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения жителей региона. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Питер Брейгель. Нападение разбойников (фрагмент)
Питер Брейгель. Нападение разбойников (фрагмент)

«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина всё сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках…» — сказал он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что подобным образом киевский режим поступал и в российском Крыму. В целом люди раскритиковали действия киевского режима.

«Единая страна, единый народ…» — с сарказмом написал Андрей, напомнив лозунг о «единой стране», который использует украинская пропаганда.

«Бандеровцам воровать не привыкать! На преступлениях построена вся система бандеровской Украины!» — пишет Владимирович.

Матейсен И. М. Школа воров. 1852
Матейсен И. М. Школа воров. 1852

«Это они так готовятся «возвращать» Херсон, всё больше его передавая под юрисдикцию РФ?» — недоумевает bbbb.

«Так было и с Крымом», — отметила Эльвира.

«Ничего нового, мы в 2014 году то же самое в Крыму пережили… Зато кредиты людям можно не платить», — также добавил Алексей.

«Так обкатанная практика, вы что! Они так Крым «возвращали», знают, что делают», — отреагировала Дарья.

«У Зеленского учителя же из США и ЕС — известные грабители», — написал один из участников обсуждения.

«Да… Воровать у народа — дно!» — пишет 45 757.

«Лишь бы украсть. Вот гнилые людишки…» — не выдержала Ирина Владимировна.

«Воры, что с них взять?» — добавила Ангелина.

«Все как и в Крыму было в 2014 году. Сначала мобильная связь и почти сразу банки закрылись, заблокировали карты и в одну ночь свалили на Украину. Правда, одно отличие есть: в Крыму они и личные банковские ячейки вывезли», — отреагировал Sergio.

«Украина всё для своих граждан делает. Бандера их герой», — с сарказмом комментирует один из участников обсуждения.

«Воровство — политика режима в Киеве», — отметил Эдгар Д.

«На Донбассе то же самое было в 2014 году. Счета заблокированы, а сотрудники банка звонят и угрожают. Депозиты не отдадим, а кредиты оплатите», — написала Инна.

«Короче говоря, ограбили «свое» население», — прокомментировал Егорыч.

«Так они этим регулярно занимаются. Украина, как и Молдавия, живет за счёт гастарбайтеров, привозящих деньги на Украину. Официально только 12 млрд долларов. Эти деньги изымаются через тарифы на ЖКХ», — ответил Егорычу Alexey V.

«Как нагадить — тут Украина в первых рядах», — добавил Тимур М.