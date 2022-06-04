Москва, , 14:09 — REGNUM На сегодняшний день в США все чаще говорят на тему о том, что победа киевского режима в конфликте с Россией невозможна. Об этом 4 июня написал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Алексей Пушков ParisSeptembre2014

«Тема невозможности победы Украины в военном конфликте с Россией все чаще звучит в США», — отметил он в своем сообщении.

Также Пушков напомнил, что ранее автор американского издания The Hill написал, что соотношение сил просто исключает возможность победы Киева и добавил, что ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал киевский режим пойти на крупные уступки Москве для прекращения боевых действий.

«Тем не менее ни администрация США, ни руководители стран НАТО, ни в Киеве не намерены признавать очевидное», — добавил российский сенатор, имея ввиду заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Киеву нужно осознать, что отказ от договорённостей с Россией может стоить ему утраты национального суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 снарядов.