Турин, Италия, 4 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» отказался подписывать 28-летнего атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалу из-за требований футболиста по зарплате. Об этом 4 июня сообщило издание Daily Mail.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

По информации источника, Пауло Дибала запросил у руководство «шпор» контракт с зарплатой в 330 тысяч евро в неделю (почти 17 миллионов евро в год).

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала покинет «Ювентус» после завершения сезона на правах свободного агента, так как соглашение аргентинца со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Пауло Дибала принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.