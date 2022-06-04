Запорожье, Украина, , 14:07 — REGNUM Власти Запорожской области планируют провести перепись населения после того, как регион полностью выйдет из-под контроля Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

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В последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 г.

«Выделяемые деньги на перепись каждый раз перераспределялись на военную составляющую и прочие антинародные инициативы. Проводить перепись [планируем], имеется в виду, когда мы освободим и родное для меня Запорожье», — передает его слова ТАСС.

По его мнению, в настоящее время в Запорожье проживает порядка 700 тыс. человек. В последние же годы общая численность населения региона оценивалась в 1,8−1,9 млн человек, по официальным заявлениям Киева — около 1,6 млн человек.