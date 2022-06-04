Удине, Италия, 4 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Генеральный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино прокомментировал будущее 24-летнего флангового защитника сборной Аргентины Науэля Молины Лусеро.

Логотип Ювентуса

«Из-за интереса, который имеется к Лусеро в Италии и за рубежом, нам будет трудно его удержать. Так что, я надеюсь, что его подпишет итальянская команда и он будет там прогрессировать. Насколько я знаю, «Ювентус» заинтересован в подписании футболиста», — цитирует Марино издание Tuttosport.

В прошедшем сезоне Науэль Лусеро принял участие в 35-ти матчах регулярного сезона итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Науэль Лусеро выступает за «Удинезе» с 15 сентября 2020 года после перехода из «Бока Хуниорс» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает аргентинца в 10 миллионов евро.