Донецк, , 14:02 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка обесточен водоузел.

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